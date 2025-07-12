2025-2026 sezonunun hazırlıklarını devam ettiren temsilcimiz Van Spor FK, 2 sezondur kırmızı siyahlı formayı terleten ve şampiyonlukta büyük payı olan Erdem Seçgin ile yeniden anlaşmaya vardı.

"BİRLİKTE NİCE ZAFERLERE"

Van Spor FK'den yapılan duyuruda, "Son iki sezondur formamızı giyen, sahadaki disiplini ve istikrarlı performansıyla takımımıza önemli katkılar sunan, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolculuğumuzda da büyük emeği bulunan Erdem Seçgin ile yeniden anlaşmaya varmış bulunmaktayız. İstanbulspor’dan kiralık olarak kadromuza katılan Erdem Seçgin’e, 2025-2026 sezonunda Van Spor forması altında başarılar diliyor, birlikte nice zaferlere yürüyeceğimize inanıyoruz. Van Spor camiamıza hayırlı olsun." denildi.