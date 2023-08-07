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Wanhaber

Yeni sezon için tasarlanan ve beğeni toplayan Van Spor formaları satışa sunuldu.

Van Spor’un 2023-2024 sezonunda mücadele edeceği maçlarda giyeceği formaların satışına, store mağazasında başlandı.

Van Spor Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada: “Tüm kırmızı siyaha gönül vermiş hemşerilerimizi forma almaya davet ediyoruz” denildi.

“TUTKULU ATMOSFERİN PARÇASI OL”

Bu arada yeni sezon formalar ile birlikte kombine bilet satışları da Van Spor Store mağazasında satışa sunuldu.

Konuya ilişkin, “Tribünde yerini al, tutkulu atmosferin parçası ol” görseli paylaşan Van Spor FK Yönetim Kurulu Başkanı Feyat Kıyak, “Haydi Büyük Vanspor’un büyük taraftarları; çıktığımız şampiyonluk yolunda yoldaş olma sırası sizde. Gücümüze güç kuvvet verin, beraber başaralım, saygılarımla” dedi.

Yeni sezon kombine bilet fiyatları 700 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.

Van Spor’un yeni sezon formaları ve kombine biletler, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Van Spor Store’de satışa sunuldu.

Umut Tarhan