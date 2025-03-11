Van’da bu yıl 15 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Shopping Fest’in (alışveriş günleri) tanıtım lansmanı Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Shopping Fest öncesi tanıtım lansmanı düzenlendi.

TAKVA: 8.’SİNİ DÜZENLİYORUZ

Lansmanda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Bu yıl 8.’incisi düzenlenen festivalimiz bugüne kadar pandemi dönemi hariç kesintisiz sürdü. Hedefimiz Van ve hinterlandında bulunan yabancı ve yerli turistlerin o tarihlerde Van’da bulunmaları sağlayarak, ekonomik anlamda kente katkı yapmalarını sağlamak. Aynı zamanda nevruz dönemine de denk geliyor olmasını ele alarak yaklaşık 20 gün boyunca esnaf ve tüccarları da işin içine katarak devam ettirmeye çalıştığımız bir projedir.” diye konuştu.

“VAN SHOPPİNG FEST BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Takva, çalışmalara ilişkin istatistikleri de açıkladı.

Lansman toplantısında konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Bu vesileyle fiyat istikrarı ve indirimleri festival sürecinde büyük katkı sağlayacaktır. Van Shopping Fest kentin en istikrarlı projesi aynı zamanda. Esnaf ve tüccarlarımız ile birlikte kurumsallaşmış iş birliğimiz ve dürüst çalışmalarımızla, etik kurallar çerçevesinde bir dayanışma göstermeliyiz. Kentimizde çok sürdürülebilir festivaller olmuyor, bundan dolayı da Van Shopping Fest bizler için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

GÜRAY: ÇOK ÖNEMSİYORUZ, ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİVERECEĞİZ

Lansman Toplantısında konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise; “Shopping Fest‘in yapıldığı tarihten bu yana DAKA olarak bu projenin istikrarlı bir paydaşıyız. Ticaret Sanayi Odamızın Van Shopping Fest üzerinde çok büyük emekleri var, bizler de mümkün mertebe destek olmaya çalıştık çünkü bizler de İranlı ziyaretçileri kurum olarak çok önemsiyoruz. Bu kapsamda İran ile ilgili birçok çalışma yaptık, birçok rapor yayınladık. Bizler de kurum olarak bu festivale elimizden gelen tüm destekleri vermeye devam edeceğiz” dedi.

Lansman toplantısına, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve çok sayıda kişi katıldı.