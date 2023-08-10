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Wanhaber / Haber Bülteni

Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden biri olan ve sahil kesimini cazibe merkezi haline getirerek kente değer katacak Sahil Yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanında ekipler aralıksız çalışıyor.

100’lerce araç ve personelle hummalı bir çalışma yürütülen Sahil Yolu’nda sıcak asfalt serimine de başlandı. Tamamı Büyükşehir Belediyesinin idari işgücü ile yürütülen Sahil Yolu çalışmalarında şuana kadar 2,5 kilometrelik PMT serimi tamamlanarak sıcak asfalt serimine geçildi. Asfalt çalışmalarında günlük 600 metre serim yapılmasının planlandığı açıklandı.

TEKNOLOJİK CİHAZLAR KULLANILIYOR

Ayrıca Sahil Yolu’nun asfalt seriminde uluslararası yollarda kullanılan Big MultiPlex Ski cihazı da ilk defa kullanılıyor. Asfalt Serim Finişerlerinin kontrol sistemine entegre edilen cihaz sayesinde virajlarda esnek kullanım ve uzun engebelerin düzlemesi sağlanarak, oluşabilecek kod farkı hataları ortadan kaldırılıyor.

SAHİL YOLU VE REKREASYON ALANI PROJELERİ KAPSAMINDA NELER YAPILIYOR?

Vatandaşları, Van Gölü’nün eşsiz doğası ile buluşturarak sahil kesimini cazibe merkezi haline getirecek olan mega proje kapsamında uluslararası standartlarda 30 metre genişliğinde sahil yolu, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, ahşap yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, peyzaj, yeşil alan, aydınlatma, mescit ve lavabolar yapılıyor.

Ekolojik belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen projede ayrıca alanda bulunan sazlık ve doğal yaşam alanları da korunarak, kentin en büyük değeri olan Van Gölü’nün doğasının da korunması sağlanıyor. Üç merkez ilçeyi sahilde buluşturan proje kapsamında park çalışmalarını sürdüren ekipler, yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına devam ederek, 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolu, ahşap korkuluklar, seyir terasları ve dinlenme alanlarını inşa ediyor.

Büyük bir titizlikle yapılan yol ve rekreasyon alanı çalışmalarının sonbahara kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.