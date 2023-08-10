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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Saadet Partisi Van İl Başkanlığı ile Gelecek Partisi Van İl Başkanlığı, ortak basın açıklaması yaptı.

Ortak açıklamada, Van’daki su kesintisi gündeme alındı.

Ortak açıklamayı Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan ile Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık birlikte yaptı.

Açıklamada; “14 Ağustostan itibaren 6 gün boyunca sürecek olan su kesintisi, zaten aylardan beridir ilimizde süren su kesintilerinin üzerine vatandaşlarımıza yapılan yeni bir zulümdür” ifadeleri kullanıldı.

Ortak açıklamayı okuyan Gelecek Partisi İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, “En temel ihtiyaç olan suyu fahiş fiyata vatandaşa veren yönetim, yaşam hakkı olan su yüzünden geçtiğimiz yıl birçok vatandaşımızı icraya veren kurum, son aylarda il merkezinde birçok noktada su kesintileri yaparak insanımızı çileden çıkarmıştır. Tüm bunların üzerine haklı bir talep için kuruma müracaat eden seçilmiş muhtara dövmeye gidecek kadar ileriye giden kurum yöneticileri adeta ali kıran baş kesen konumuna dönüşmüştür” dedi.

Açıklamada 6 günlük su kesintisinin kabul edilemez bir durum olduğuna vurgu yapılarak, “Suya en çok ihtiyaç duyulan yaz ortasında il genelinde 6 gün sürecek olan su kesintisi kabul edilebilir bir durum değildir” denildi.

Arızaların giderilmesi için su kesintileri yapılmak zorunda olunduğu durumlarda maksimum 2,5- 3 günde su arızasının giderilebilir olduğu belirtilen açıklamada; “Su arızasının aciliyeti yoksa su kesintisi havaların daha serin olacağı ileri bir tarihi ertelenebilir. Van’da uzun yıllardır devam eden kayyum belediyeciliği her alanda iflas etmiş kurumlarda keyfilik başını alıp gitmiştir. Buradan son bir kez daha Valimizi ilimizde ki bu kötü gidişata son vermek adına VASKİ başta olmak üzere tüm kurumları ve yönetimlerini gözden geçirmeye davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.