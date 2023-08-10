Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak denetimlerde, ilçe sınırlarındaki tüm güzellik merkezleri ve kuaförler denetlendi. Denetimlerde, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri, cihazların sağlığa uygunluğu ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca iş yerlerinin çalışma ruhsatları da denetlendi.



İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, vatandaştan gelen talepler istikametinde denetimlerinin aralıksız devam edeceğini belirterek, “İpekyolu Belediyesinin 4447160 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden gelen şikayet ve talepler istikametinde güzellik merkezlerine ve kuaförlere yönelik denetimlerimiz devam edecek. Kurallara uymadığı tespit edilen iş yerlerine gerekli uyarılarak yapılarak idari işlem uygulandı.

İpekyolu Belediyesi olarak halkın sağlığını koruma çalışmaları bünyesinde gerçekleştirdiğimiz denetimlerle halkın güvenli bir şekilde güzellik merkezlerinde ve kuaförlerde hizmet alması sağlanacak” dediler.

iha