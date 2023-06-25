WanHaber – Özel / Mehmet Salih Giyci

Van’da Kurban Bayramı öncesi seyahat etmek isteyen ve kentte dönüş yapan vatandaşlar şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluğa sebep oluyor.

Otobüs firmalarının doluluk oranı büyük oranda artarken, yoğunluğun bayramın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Bazı firmalar yoğunluğa cevap verebilmek adına ek seferler planlıyor.

“CİDDİ BİR YOĞUNLUĞUMUZ VAR”

Bayram nedeni ile otobüslerin doluluk oranının artığını söyleyen Van otogarındaki Metro Firma Yetkilisi Halit Yıldız, “Yoğunluğumuz şu an bayram nedeni ile arttı. Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerine ciddi bir yoğunluğumuz var. İnşallah bayramın arife gününe kadar yoğunluğumuz bu şekilde devam edecek. Bayramdan sonra da bu kadar olmasa da yoğunluğumuz yine bir süre devam edecektir. Yaz - kış demeden yoğun tempoda çalışıyoruz. Biz gidişatımızdan memnunuz.” dedi.

“MAZOT FİYATINA BİR EL ATILSA…”

Yakıt fiyatlarından memnun olmadığını vurgulayan Yıldız, “Mazotun fiyatı pahalı, 25 TL seviyelerine geldi. Gerçekten otobüs maliyetleri çok fazla, zamlarla beraber bizi de artık kurtarmayacak seviyeye geldi. Büyüklerimizden ricamız şu mazot fiyatlarına bir el atsınlar” diyerek konuşmasını tamamladı.