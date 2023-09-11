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WanHaber – ÖZEL

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) son dönemde üretim ağını genişleterek, gerek yurt içi gerekse yurt dışından yatırımcıların dikkatini çekerken, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yatırımcılara seslenerek; “Van OSB’ye yatırım yapın, Van’a yatırım yapın. Çünkü Van’a yatırım yapan maddi ve manevi sadece kazanır” diye konuştu.

Üretim bandını genişleterek, kent ve bölge için gerekli olan bir çok ürünü üreten Van OSB, önemli bir istihdam alanı da oluşturuyor. Son dönemde İran’dan aldığı yatırımcılarla beraber Van OSB, kent ekonomisine daha ciddi katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Wanhaber aracılığıyla, Van’a yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara önerilerde bulundu.

“VAN YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK BİR İL”

Van’a yatırım yapacak kişilerin her anlamda rahat olacağına değinen Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Van tarihini, kültürünü, güzelliklerini anlatmamıza gerek yok. Zaten bunu herkes biliyor. Van, ülkenin, bölgenin güzide şehirlerinden biri. Van yaşanılacak bir yer. Buraya gelip yatırım yapacak, üretim yapacak insanların, çocuklarının ailelerinin rahat bir şekilde sosyal ve kültürel hayatları olsun, sportif alanları olsun, eğitimi olsun ve buradaki aktif hayatları olsun, bu konuda yaşam kalitesi yüksek bir il. Dolayısı ile yatırım yapacak insanlar da burada hiçbir zaman resmi boyutta prosedüre takılmazlar. Biz burada gece gündüz çalışmaya özen gösteriyoruz. Geçen gün yağmur yağdı, başkan vekilimle beraber geç saatlere kadar OSB’deydik. Bir nevi burada bekçilik yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“VAN’A YATIRIM YAPACAK KİŞİLER SADECE KAZANIR”

Van’a yatırım yapacak kişilerin sadece kazanacağını söyleyen Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Biz burada Allah’ın izniyle 6 senemizi doldurduk. Hiçbir sanayicimize, buraya gelen yatırımcılarımıza engel çıkarmadık. Biz yapıcı bir şekilde işi nasıl hızlandırırız, üreticilerimizin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz diye uğraşıyoruz. Dolayısı ile Van’a yatırım yapacak kişiler Allah’ın izni ile sadece kazanır. Maddi manevi her anlamda kazanır” ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk