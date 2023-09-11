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WanHaber – ÖZEL

Yaz aylarının son günlerini tatil yaparak değerlendirmek isteyen İranlı turistler, Van’da tarihi ve turistik mekânlara büyük ilgi gösteriyor.

İç ve dış turizmin vazgeçilmez kentlerinden biri haline gelen Van, yaz boyunca hem çevre illerden hem de İran’dan yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Yaz ayları boyunca Van’a gelen turistler kentin turistik, tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı buluyor.

Van’ın renkli bir şehir olduğunu belirten İranlı turistler hem tatil ve alışveriş için, hem turistik bölgelerdeki güzellikleri görmek için Van’ı tercih ettiklerini belirttiler.

Van’da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden İranlı turistler, Van’ın en çok tarihi yapılarını, kedileri ve Van Gölü’nü görmek istediklerini söylediler.

İpekyolu Belediyesi tarafından Şerefiye Mahallesi’nde yapılan 2 katlı ters ev de İranlı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Buraya giden kalabalık İranlı grup ters evi meraklı gözlerle inceleyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci