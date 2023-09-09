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WanHaber – ÖZEL

Van Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) tekstilkent projesinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı” çerçevesinde Tekstilkent Projesi için Van OSB’de 100 hektarlık alan tahsis edilmişti. Tahsis edilen alanın, 42 hektarlık alanında tekstil altyapı çalışmaları tamamlandı.

Tamamlanan altyapı çalışmaları sonrası bölgenin neredeyse tamamı tekstil yatırımcılarına tahsis edildi. Tahsis edilen alanlara kurulan fabrikaların çoğu üretime başlarken, bir kaç firmanın ise inşaat çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile işbirliği içerisinde olan Van OSB, kalan 58 hektarlık alanın proje aşamasını tamamlarken, ihale aşamasına gelindiği öğrenildi.

70-80 arası fabrikanın kurulacağı tekstilkent, bölge için yeni bir komplekse dönüşecek. OSB’de kurulan tekstilkentin, orta vadede 5 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenirken, bu sayının uzun vadede 15 ile 20 bin kişiye ulaşması hedefleniyor.

“TEKSTİL KOMPLEKSİNE DÖNÜŞECEK”

Tekstilkente ilişkin WanHaber’e açıklamalarda bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Şu an mevcut organize sanayi bölgemizin içinde 13-14 tane tekstil fabrikamız var. 100 hektarlık bir alanı tekstil bölgemiz için ilan etmiştik. 42 hektarlık alanda tekstil altyapı çalışmaları tamamlandı.

O bölgenin hemen hemen tamamı tahsis edildi. O bölgenin yarısından fazlasına da fabrikalar inşaatlarını, üretim makine hatlarını kurarak, üretime başladılar. Bir kaç tane firmamız var şu an inşaatları devam ediyor. Kalan 58 hektarlık alanda altyapı çalışmaları için şu an büyükşehir belediyemiz, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve il koordinasyon merkezi ve bizler çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oranın da proje aşaması bitti, ihale aşamasına gelindi. İnşallah yakın zamanda onların da ihaleleri yapılacak. Bunlar tamamlandıktan sonra tahsisler başlayacak. O tahsislerin başlaması ile beraber orası da bir tekstil kentte, tekstil kompleksine dönecek” ifadelerini kullandı.

“15-20 BİN ARASI İSTİHDAM HEDEFLİYORUZ”

Tekstilkent tamamlandığında binlerce kişiye istihdam sağlayacağı vurgusunu yapan Aslan, “Yaklaşık olarak 70-80 tane fabrika kurulacak. İnşallah, orada ki hedef orta vadede en az 5 bin, uzun vadede ise tekstil bölgesinde 15 bin ile 20 bin arası istihdam hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇOK GÜÇÜ FİRMALAR VAR”

Tekstilkent Bölgesine güçlü firmaların yatırım yaptığını ifade eden Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, şunları söyledi; “Ege bölgesinden gelen, ihracata dönük çalışan çok güçlü bir kaç firma var. Bunlar; Narkonteks, Soloteks gibi çok güçlü firmalar. Şu an neredeyse 30 bin metrekare kapalı alanlar yaptılar. Şimdiden 200-300 kişiyle çalışmaya başladılar. Bu rakamlar hızla yukarılara doğru yükselecek."

Haber: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk