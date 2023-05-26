Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de 197 bin 261 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, Van'da ise bin 452 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta 422, Bitlis'te 506, Hakkâri'de ise 234 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Van, bin taşıt başına, bin 452 ölümlü yaralanmalı trafik kazası ile 9. sırada yer alırken, Muş ise bin taşıt başına, 422 ölümlü yaralanmalı trafik kazası ile 17. sırada yer aldı. Bitlis, bin taşıt başına, 506 ölümlü yaralanmalı trafik kazası ile 5. sırada yer alırken, Hakkâri ise bin taşıt başına, 234 ölümlü yaralanmalı trafik kazası ile 2. sırada yer aldı. Van'da 2022 yılında toplamda 4 bin 801 kaza meydana gelirken, bu kazaların bin 452'si ölümlü yaralanmalı kaza olarak kayıtlara geçti.

Bu kazalar sonucunda toplamda 31 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 22 kişi ise kaza sonrası hayatını kaybetti. Van'da meydana gelen 4 bin 801 kazada 2 bin 433 kişi ise yaralandı.

TÜRKİYE'DE 197 BİN 261 ADET ÖLÜMLÜ YARALANMALI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Ülke karayolu ağında 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 35 bin 696 adedi maddi hasarlı, 197 bin 261 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %82,5'i yerleşim yeri içinde %17,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Türkiye'de 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 282 kişi kaza yerinde, 2 bin 947 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

TRAFİK KAZALARINDAKİ TOPLAM ÖLÜ SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %2,5 AZALDI

Türkiye'de 2022 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı %4,9 artarken, toplam kaza sayısı %3,9, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı %4,9, maddi hasarlı kaza sayısı %3,7 ve yaralı sayısı %5,1 arttı. Toplam ölü sayısı ise %2,5 azaldı.

İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın Bingöl'de en az İstanbul'da gerçekleştiği görüldü. Yerleşim yeri durumuna göre trafik kazaları incelendiğinde, toplam 197 bin 261 ölümlü yaralanmalı kazanın 162 bin 667'si yerleşim yeri içinde 34 bin 594'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazası ölümlerinin %53,4'ü, yaralanmaların %76,5'i yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda, ölümlerin %46,6'sı yaralanmaların ise %23,5'i yerleşim yeri dışında gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu. Ülke karayolu ağında 2022 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %44,9'u sürücü, %31,8'i yolcu, %23,3'ü ise yayadır.

Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %76,7'sinin erkek, %23,3'ünün kadın, yaralananların ise %69,4'ünün erkek, %30,6'sının kadın olduğu görüldü.

KAZAYA NEDEN OLAN KUSURLAR İÇİNDE SÜRÜCÜ KUSURLARI %86,8 İLE İLK SIRADA

Türkiye'de 2022 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 235 bin 176 kusura bakıldığında kusurların %86,8'inin sürücü, %9,5'inin yaya, %2,1'inin taşıt, %1,2'sinin yolcu ve %0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.

Kazaya karışan taşıt sayısına göre kazaların sonuçları değerlendirildiğinde, kaza sonucundaki ölümlerin %54,9'u tek araçlı, %39,2'si iki araçlı ve %5,9'u çok araçlı kazalarda meydana geldi. Yaralanmaların ise %51,6'sı iki araçlı, %41,5'i tek araçlı ve %6,9'u çok araçlı kazalarda oluştu. Ölümlü yaralanmalı kazaların %50,1'i iki araçlı, %44,3'ü tek araçlı ve %5,6'sı ise çok araçlı kazalardan oluştu.

ÖLÜMLÜ YARALANMALI TRAFİK KAZASINA 321 BİN 485 TAŞIT KARIŞTI

Ülke karayolu ağında 2022 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 321 bin 485 taşıtın %48,5'i otomobil, %22,2'si motosiklet, %14,2'si kamyonet, %2,7'si bisiklet, %2,5'i minibüs, %2,3'ü çekici, %2,1'i kamyon, %1,9'u otobüs, %0,8'i traktör ve %2,8'i diğer taşıtlardan oluştu.

Ülke karayolu ağında 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 ölümlü yaralanmalı kazanın %66,9'u gündüz, %30,6'sı gece ve %2,5'i alacakaranlıkta oldu. Türkiye'de 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Ağustos ayı %10,0 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Şubat ayı %5,8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazalar %15,2 pay ile en fazla Cuma günü ve %13,6 pay ile en az Pazar günü gerçekleşti.

Van Bölge Gazetesi