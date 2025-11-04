Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Van Öğretmen Akademileri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında kapılarını yeniden açıyor. Beş farklı alanda düzenlenecek akademiler, öğretmenlerin farklı ilgi alanlarına hitap edecek şekilde tasarlandı.

Akademiler, Edebiyat Akademisi, Biyografi Akademisi, Şehir ve Kültür Akademisi, Fikir ve Düşünce Akademisi ile Dijital Akademi olmak üzere beş ayrı branşta faaliyet gösterecek.

Programların düzenlenmesindeki asıl amaç; öğretmenlerin hem mesleki becerilerini geliştirmek hem de kişisel yetkinliklerini arttırmak. Program kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında seminerler, atölye çalışmaları ve saha gezileri yer alıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda programın son başvuru tarihinin 12 Kasım olduğu aktarıldı.