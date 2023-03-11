HDP Nevruz Komitesi, "Van’da 19 Mart Pazar günü sabahında Van Kalesinin Nevruz alanında bir araya gelip umudu ve dayanışmayı, emeği, barışı ve özgürlüğü Nevruz ruhuyla haykıracağız. Tüm halkımızı 19 Mart Pazar günü Van’da Nevruz meydanına davet ediyoruz.

"NEVRUZ'U BAYRAM HAVASINDA KUTLAMAYACAĞIZ"

Newroz’u depremin yol açtığı büyük yıkımın, büyük acının yaşandığı bir ortamda karşılıyoruz. Bir kez daha deprem felaketinde yaşamını yitiren bütün insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu yılki Newrozu bir bayram havasında kutlayamıyoruz.

Yaşanan depremin ağır hüznü ve halkımızdaki etkisi hala tazedir. Ancak Newroz’u ruhuna uygun bir şekilde karşılayacağımızı özellikle belirtmek istiyoruz.

Newroz’un yüzyıllardır bu kadim topraklarda Kürt halkının kadim bayramlarından biri olması vesilesiyle bunu bir bayram havasında değil bu sene, belki bir yas havasında ama aynı zamanda halklarımızın ortak taleplerinin ifade edileceği bir ortamı yaratmak adına gerçekleştireceğiz. Newroz barışa, dayanışmaya, kardeşliğe vesile olur. Çünkü newroz eşit ve özgür bir yaşamın haykırıldığı bir gündür."

Şehrivan Gazetesi