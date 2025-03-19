Sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Parkı Nevruz alanına gelen Vanlılar, sanatçıların seslendirdiği şarkılarla halay çekti.

Nevruz alanına vatandaşların birçoğu toplu taşıma araçları ile gelirken birçok vatandaş da alana yürüyerek gitti.

Geniş güvenlik önlemleri altında kutlamalara gelen vatandaşlar, kontrollü şekilde kutlama alanına alındı.

Kutlamalarda, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal de konuştu.

Şedal; “Van halkı her zaman tarih yazmıştır ve yazmaya devam ediyor… Şimdi bir barış sürecinden söz ediliyor. Van halkı ve gençleri bu sürecin yanında olacaktır. Yapılan barış çağrısına her zaman destek verecek ve barışa hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Zeydan ise yaptığı konuşmada; “Çok büyük acılar yaşadık ama bugün barış konuşuluyor... Bugün yine bir süreç başladı. Bu süreç tüm halkların özgürlüğüne vesile olacak. Biz çağrının yanında yer alacağımızı bu meydandan ilan ediyoruz” dedi.

BULDAN: HASSASİYETLERE DİKKAT EDİLMELİ

Nevruz alanında konuşan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı çağrısına değinerek, “Bu çağrı 85 milyon yurttaşın kurtuluşunun çağrısıdır. ‘Silahlar sussun, siyaset konuşsun. Bu halkın evlatları toprağa girmesin’ diyorduk. Şimdi bu noktadayız. Bir çağrı yapıldı ve bunun gerekliliği yerine getirilmelidir.

İki taraf da birbirinin hassasiyetlerine dikkat etmeli, birbirini incitmemeli ve kırmamalıdır. Bu süreç çocukların ölmediği, annelerin gözyaşlarının olmadığı bir süreç olacaktır. Bu Nevruz barışın ve özgürlüğün Nevruzu olacaktır.” ifadelerini kullandı.

HATİMOĞULLARI: BARIŞA VESİLE OLSUN

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise; yapılan çağrıya değinerek; “Bu çağrı Kürt ve Türk halkının barış çağrısıdır… Herkesin eşit yurttaşlık hakkı temelinde ortak yaşam çağrısıdır. Bu çağrı işçinin, emekçinin çağrısıdır. Bu çağrı her gün katledilen biz kadınların önünü açacak olan çağrıdır. Bu çağrı biz kadınların özgürlük alanın açılması çağrısıdır. Bu çağrıya en çok kadınlar ve gençler sahip çıkmalıdır. Demokratik toplumu örgütlemek biz kadınların ve gençlerin görevidir. Bu çağrı 85 milyon yurttaşın kurtuluşunun çağrısıdır.” şeklinde konuştu.

Hatimoğulları, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Buradan iktidara ve devlet aklına sesleniyoruz; Yapılan çağrı dünyanın dört bir yanından destek aldı. Devlet görevini yerine getirmeli ve adımları atmalıdır. Biz ‘kan dursun, barış olsun’ diyoruz. Ne mutlu barışı tesis etmek isteyenlere… Ben bir kez daha herkesin nevruzunu kutluyorum, barışa vesile olmasını diliyorum.”

Konuşmalar sonrası sanatçılar sahne aldı. Alandakiler halaylar çekerek kutlamaları sürdürdü.