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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

2018 yılında Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin’in Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanmasının ardından Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev değişikliği yapılmış ve yerine daha önce Antalya Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Hasan Tevke atanmıştı.

Edinilen bilgilere göre, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’nin Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandığı belirtildi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine hangi ismin atanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

HASAN TEVKE KİMDİR?

1970 Yılında Antalya´da doğdu. İlköğretimi Cumhuriyet İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda tamamladı. Antalya Lisesinde orta öğrenimini tamamlayarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra öğretmenlik, lisede idarecilik, Öğretmen Evinde Müdür Yardımcılığı ve Kurucu Öğretmenevi Müdürü görevinde bulundu.

Okul Müdürü iken 2012 yılında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İl Müdür Vekili görevinin ardından 24 Ocak 2017 tarihinde Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. 29 Ocak 2018 tarihinde ise Van İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı.