Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoığlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ederek kentte devam eden projeler hakkında fikir alışverişi yaptı.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı, Milletvekilimiz Burhan Kayatürk ile birlikte ziyaret ettik. Şehrimiz ve ilçelerimizde devam eden projeler ile planlanan yatırımlar üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdik. Şehrimize sunduğu güçlü destek ve katkılarından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.