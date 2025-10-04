Sadece Van Gölü’nde yaşayan İnci Kefali geçtiğimiz yıl belli aşamalardan geçirilerek konserveye de dönüştürüldü. Ardından market raflarında yer bulan Van Balığına ilgi de gösterildi.

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan Van Balığı (İnci Kefali), yapılan Ar-Ge çalışmaları ve çeşitli testlerin ardından konserveye girerken, satışının da her geçen gün arttığı kaydediliyor.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada İnci Kefali’nin dünyada eşi benzeri olmayan bir tür olduğuna vurgu yaptı.

“BU BALIĞIN HİKÂYESİ VAN İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Dünyada Van Gölü gibi sodalı suda balık yetişen başka bir gölün olmadığını belirten Milletvekili Türkmenoğlu, “İnci Kefali’nin göç hikayesi, dünyanın hiçbir nehrinde ya da gölünde görülmeyen bir özellik. Tatlı suya yumurtalarını bırakıyor, ardından sodalı sularla bütünleşiyor ve Van Gölü’nün serin sularında yaşamını sürdürüyor. Bu balığın hikayesi, Van için çok kıymetli.” dedi.

“BALIK VAN’IN DEĞERİDİR, HEPİMİZİN SAHİPLENMESİ GEREKİYOR”

Türkmenoğlu, Dardanel firmasıyla yapılan iş birliği sonucu İnci Kefali’nin özel bir konserve ürünü haline getirildiğini belirterek, “Biz bu ürünü market raflarında görmek ve ulusal alanda tanıtmak için girişimler yaptık. Dardanel tarafından hazırlanan özel konserveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) tüm milletvekillerimize dağıttık. Hepsi memnuniyetlerini iletti. Bu balık Van’ın değeridir, hepimizin sahiplenmesi gerekiyor. Katma değer sağlayan bir üründür.” ifadelerini kullandı.

“BU BALIK ANZER BALI GİBİ NADİR BİR ÜRÜNDÜR”

İnci Kefali’nin korunması gerektiğini de vurgulayan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, sözlerini şöyle tamamladı;

“Bu balık tıpkı Anzer balı gibi nadir bir üründür. İstediğimiz kadar tüketemeyiz. Rezervi, yıllık avlanma kapasitesi bellidir. Doğal dengesine zarar veremeyiz. Endemik bir tür olan İnci Kefali, doğru şekilde korunursa şehrimize ve ülkemize büyük bir değer katacaktır. Tüm Vanlı hemşerilerimi bu ürüne sahip çıkmaya davet ediyorum.”