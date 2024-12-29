DEM Parti heyeti dün İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz haftalarda 'Öcalan' çıkışı sonrası yaşanan gelişmelerde, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan dün PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşmeler sonrası DEM Parti'den ilk açıklama gelirken son olarak Pervin Buldan, Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuştu.

Buldan, bundan sonraki süreçte meclisteki partilerle görüşeceklerini belirterek görüşmelerin genel başkanlar düzeyinde yapılacağını ve herkesten randevu isteyeceklerini aktardı.

Görüşmeler kapsamındaki heyete ilişkin de bilgi veren Buldan, "Bu görüşmeleri yine Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yapacağız ama büyük olasılıkla Ahmet Türk de katılacak heyetimize. Yılbaşı ertesi partilerden randevu almaya başlayacağız." dedi.

DEM PARTİ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

DEM Parti cephesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır" denilerek 7 madde yayınlandı.

GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN 'OLUMLU' VURGUSU

DEM Van Milletvekili Pervin Buldan, Öcalan’ın mesajını kamuoyuna duyurduktan sonra yaptığı konuşmada, Öcalan’la görüşmelerinin “çok olumlu ve iyi” geçtiğinin altını çizdi.

Açıklamalarının devamında Buldan, yeni yılın ilk günlerinde nasıl bir süreç izleneceğini aktardı.

"AHMET TÜRK DE KATILACAK HEYETİMİZE"

Pervin Buldan'ın açıklamaları şöyle:

Şimdi meclisteki partilerle görüşeceğiz, herkesten randevu isteyeceğiz. Genel başkanlar düzeyinde yapacağız görüşmelerimizi. Bu görüşmeleri yine Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yapacağız ama büyük olasılıkla Ahmet Türk de katılacak heyetimize. Yılbaşı ertesi partilerden randevu almaya başlayacağız.

"2015 HERKESE DERS OLDU"

Buldan, partilerden katkı gelip gelmeyeceğine dair beklentisine ilişkin ise şöyle dedi:

Barış ve demokrasi isteniyorsa herkesin elini taşın altına koymasının vakti geldi artık. Herkes katkı sunmalı. 2015 herkese ders oldu. (2013-2015 yılları arasında yaptığımız çözüm süreci görüşmeleri) Bir dönemi daha heba etmemek gerekiyor. O süreçten hepimizin dersler çıkarması gerekiyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Muhalefet açısından söylüyorum tabii bunları.

"DEVİR BARIŞ VE DEMOKRASİ DEVRİ"

Ben her zaman umutuyum barış konusunda. Bu topraklara illa ki barış gelecek ama sanırım barışa en yakın olduğumuz zaman içerisindeyiz. İmralı’da çok olumlu ve iyi bir görüşme yaptık. Evet, devir barış ve demokrasi devri.

Ayrıca Buldan, Abdullah Öcalan’ın PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda ise henüz bir tarihin belli olmadığını bildirdi.