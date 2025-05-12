Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2025 yılı Mart ayı işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde tesislere geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranlarının illere ve ilçelere göre dağılımını gösteren verileri yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2025 Mart ayı işletme ve basit belgeli konaklama tesisleri raporunu açıkladı. Raporda, Van’daki tesislere geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranları detaylı olarak yer aldı.

Verilere göre Mart ayında Van’da 28 bin 351 ziyaretçi, 54 bin 611 geceleme ve yüzde 31,94 doluluk oranı kaydedildi.

Rapora göre, Van’da Mart 2025’te 28 bin 351 ziyaretçi konakladı; konaklayanların 14 bin 429’u yabancı, 13 bin 922’si yerli turistlerden oluştu. Martta toplam 54 bin 611 geceleme gerçekleşti; bunun 29 bin 330’u yabancı, 25 bin 281’i yerli turistlere ait. Ortalama kalış süresi 1,93 gün, doluluk oranı ise yüzde 31,94 oldu.

Van’da 2025 Mart ayında ziyaretçi sayısı 2024 Mart ayına göre yüzde 16,6 düşüşle 28 bin 351’e geriledi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde konaklama verilerinde yer alan bilgilere göre ziyaretçi sayısı 34 bin 14 olmuştu.