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WanHaber – ÖZEL

Van’da Cumhuriyet Caddesi’nde 10 yılı aşkın süredir yapımı devam eden ve bazı teknik aksaklıkların peşini bırakmadığı eski adıyla Park AVM, yeni adıyla Van Mall AVM gündemden düşmüyor.

“AÇILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Van Mall AVM’nin yönetim kurulunda yer alan Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, alış veriş merkezinin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdek; “Van Cumhuriyet Caddesi üzerinde şu anda kapalı bulunan Van Mall AVM’nin açılması gerektiğini düşünüyoruz. Van Mall AVM içinde 156 dükkân bulunuyor.

Bunların tamamı kapalı durumda ve atıl duruma geçmiştir. Burada gereken tadilatlar neredeyse bitme aşamasına gelmiş ama halen kapalı kalmıştır. Burada 2500-3000 aralığında insan istihdam edilecek. Böyle bir alanın kapalı kalması gerçekten insana üzüntü vermektedir.

Bu dükkânların bir an önce açılıp katma değer olarak Van'a katkı sağlaması gerekmektedir. İnsanların burada fayda görmesi ve iş merkezinin, AVM'nin hayata geçmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK”

Van’ın İranlı turistler başta olmak üzere özellikle de orta doğudan ciddi sayıda turist çektiğini, AVM açılışının bu açıdan önem arz ettiğini belirten Orhan Özdek, Van Mall AVM için önümüzdeki günlerde yeni yönetim için seçime gidileceğini belirtti.

Orhan Özdek, “Şu anda ciddi İranlı turist potansiyeli var. Bu AVM'nin açılması ile katma değer olarak Van'ın ekonomisine değer katacağını düşünüyoruz. Van Mall AVM için yeni yönetim belirlenecek, yönetim değişikliği olacak.

Yeni yönetimin belirlendiği ve önümüzdeki günlerde yapılacak seçimle beraber AVM'de istikrar meydana gelecek ve AVM'nin açılması söz konusu olacak. 156 dükkânın bir an önce faaliyete geçmesini ve AVM'nin de açılmasını istemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR MERAK EDİYOR”

AVM’nin açılmasının ekonomiye katkı sunacağına inandığını belirten Özdek, “AVM'de 156 dükkânın kapalı kalması Van'ın ekonomisi için olumsuz bir durumdur.

Şimdi Van'ın en merkezi konumunda, en kalbi konumunda, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bu kadar zamandır kapalı olan bir AVM'nin gerçekten de insanlar tarafından merak edildiğini de biliyoruz. Bizlere, neden açılmıyor şeklinde sorular da yöneltiliyor. AVM'nin açılmasının önünde maalesef bazı engeller var. Şu an o engellerin tamamı ortadan kalkmış durumda. AVM'de ciddi değişimler söz konusu olacak” diye konuştu.

“VAN’IN TURİZMİNE YENİ SOLUK GETİRECEK”

Van Mall AVM’nin, Van’ın turizmine yeni bir soluk getireceğini aktaran Orhan Özdek, şu ifadeleri kullandı; “Yeni bir ivme, yeni bir isim, yeni bir kimlik ile istikrar meydana gelecektir. Büyükşehir belediyesinden bize yardımcı olmalarını talep ediyoruz ve AVM'nin de istikrara kavuşmasını talep ediyoruz. Biz yönetim olarak da elimizden geleni yapacağız.

Orada hak ettiği noktaya da taşıyacağız ve AVM'yi açmayı hedefliyoruz. Açılacak olgusu ile bakıyoruz. Açılacak inşallah. Ağustos'un sonuna kadar da başlama söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Mekaniksel olarak bir takım tadilatlar kaldı. Asansörler, yürüyen merdivenler, kameralar ve X ray cihazları adı altında bir takım eksikleri var AVM'nin. Bu tekniksel aksamaları çözdükten sonra artık AVM'nin önünde bir engel bulunmayacak.”

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci