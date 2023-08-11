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Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da gerçekleştirdiği yönetmelik değişikliğiyle, ikinci el otomobil pazarında artan fiyatlara karşı harekete geçti.

Yeni yönetmelik değişikliğiyle birlikte, 15 Temmuz'dan itibaren ikinci el taşıtların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana çıkması 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı.

Düzenlemeyi ihlal edenlere 300 bin liralık ceza uygulanması kararlaştırılırken, bu kapsamda bugüne kadar 35,4 milyon liralık para cezası kesildiği bilgisi paylaşıldı.

Fiyatlar iki yıl sonra ilk kez düştü

Cardata verilerine göre, ikinci el otomobil fiyatları ağustos ayı itibarıyla düşüşe geçti. Buna göre, ağustos başından bu yana ikinci el otomobil fiyatları ortalama yüzde 3 düştü.

Böylece, pandemi koşullarının etkili olduğu Eylül 2021’den bu yana ikinci elde fiyatlar ilk kez düşüş kaydetti.

Fiyat düşüşünün nedenleri

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın ise fiyatlardaki düşüşün nedenlerini şöyle özetledi:

Seçimden bu yana ikinci el satışlarında bir düşüş vardı. Düşüş devam ediyor. Satışlardaki daralma temmuz sonu itibarıyla fiyatlara yansımaya başladı. Bunda birkaç majör neden var.

Birincisi; sıfır kilometre araçlarda pandemiden bu yana önemli bir sıkıntı olan bulunurluk sorunu önemli ölçüde azaldı. Sıfır kilometre araç bulamayan ikinci el araca yöneliyor bu da fiyatları artırıyordu. Şimdi insanlar sıfır km araç bulabildikleri için ikinci ele talep biraz düşüyor. Alım gücünün düşmesi de fiyatları aşağı çekiyor.

EBS Danışmanlık’ın verilerine göre ise ikinci otomobil satışları bu yıl ilk kez haziranda düştü. Haziranda satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 18 düşerek, 710 bin adette kaldı.

"Düşüş uzun sürmeyecek"

İkinci otomotiv sektörü temsilcilerinden Otomerkezi CEO’su Muhammed Karakaş ise Eylül 2021’den bu yana ikinci el otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

İkinci el otomobil fiyatlarında ağustosta başlayan düşüşün 15 Eylül’e kadar süreceğini öngörüyoruz. Bu tarihten sonra ise yaz bitiyor, kur da duracak gibi değil. Kur 1-2 lira yukarı kıpırdar. Öyle olunca düşüş durağanlaşır.

ENSONHABER