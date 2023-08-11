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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği açık hava sineması devam ediyor.

Çocukların ruhsal gelişimine katkıda bulunmak amacı ile düzenlenen “İpekyolu Açık Hava Sinema Günleri” bugün çocukları ağırlayacak.

Kent Park’ta düzenlenen açık hava sineması, bu akşam 19:30’da “Haydi Çocuklar Kent Park’a” sloganı ile çocuklarla buluşacak.

İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün düzenlediği açık hava sinema gösterimi çocuklarımızı ağırlamaya hazırlanıyor. Ücretsiz film gösterimimizi izlemek isteyen tüm çocuklarımızı Kent Park’a bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İpekyolu Açık Hava Sineması’ndaki film gösterileri ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.