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WanHaber – ÖZEL

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 kenti etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ,“El Verin Ev Yapalım” sloganıyla konut seferberliği başlattı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra açıkladığı ‘İş Dünyası Kalıcı Konut Kampanyası’na tüm oda ve borsalar destek veriyor.

Van Ticaret Borsası da sık aralıklarla sosyal medya hesabından çağrıda bulunuyor. Yapılan çağrıda, “Kampanyamız sürüyor. Depremzede kardeşlerimiz için. Haydi yaralarımızı birlikte saralım. Azı çoğu yok. Elinizden ne gelirse. El verin ev yapalım, depremzede vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturalım” ifadelerine yer verildi.

“EL VERİN EV YAPALIM”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Şubat ayında başlattığı kampanya, dün meydana gelen depremlerden sonra bir kez daha gündeme geldi.

TOBB, “Büyük bir acıyı hep birlikte yaşadık ama şimdi o acıyı paylaşıp, yaralarımızı sarabilmek için sağlam adımlarla yürüme zamanı. Siz de gelin, ister bir daire, ister bir tuğla karşılığı bağışta bulunun, hem umudumuz yükselsin hem dayanışma ruhumuz ölümsüzleşsin” ifadelerine yer vererek konut seferberliği için iş dünyasına yeniden çağrıda bulundu.

Haber: Fatma Öztürk