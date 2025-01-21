Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir oldu.

2024 yılında konut satışının en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 oranında artarak 212 bin 637 oldu.

VAN’DA KAÇ KONUT SATILDI?

Van’da 2024 yılı içerisinde toplam 9 bin 715 konut satıldı. 2024 yılı Aralık ayında ise Van’da satılan toplam konut sayısı bin 396 oldu.

Van’da 2023’te 8 bin 108 konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakamlara göre Van’da 2024’te satılan konut sayısı 2023 yılına göre yüzde 19,81 oranında artış gösterdi.

Şekline ve satış durumuna göre Van’da bir yıl içinde 3 bin 7 konut ilk el satış, 6 bin 708 konut ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Satışı gerçekleşen konutların 691 tanesi ise ipotekli satış olarak istatistiklerde yer aldı.

2023 yılında ise gerçekleşen 8 bin 108 konutun 2 bin 221 tanesi ilk el, 5 bin 887 tanesi ise ikinci el olarak kayıtlarda yer aldı.

Van aynı zamanda 2024 yılında Elazığ ve Erzurum’dan sonra bölgede en fazla konut satışının yapıldığı 3. kent olarak kayıtlara geçti.