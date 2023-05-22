Wanhaber

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan keledoş yarışmasının amacına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada;

“Binlerce yıl beraber yaşayan Van insanının birlikte ortaya çıkardıkları zengin mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası boyutta daha geniş kitleler tarafından tanınması, unutulmaya yüz tutmuş bu yöresel yemeğimizin aslına uygun bir şekilde yapılmasına özendirmek ve ilimizin gastronomi turizmine katkı sağlamak amacıyla Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ‘Van Keledoşu Yarışıyor’ adıyla yemek yarışması yapılacaktır” denildi.



KATILIM ŞARTLARI VE YARIŞMA KURALLARI

Şartnameye göre katılım şartları ve yarışma kuralları maddeler halinde şu şekilde sıralandı;

1- “Van Keledoşu Yarışıyor” yemek yarışması katılım için Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bizzat başvurarak veya 04322801700 numaralı hattan arayarak kayıt yapılabilir.

2- 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yarışmaya katılım sağlayabilirler.

3- Jüri üyelerinin birinci derece yakınları ile Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

4- Yarışma Van Keledoşu kategorisinde yapılacaktır. Bunların dışında başka bir kategoriden yemek kabul edilmeyecektir.

5- Yarışmacılar en az beş (5) jüri üyesinin değerlendirebileceği kadar keledoş getirmeliler.

6- Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

7- Yarışmacılar, yemeğin yapımın her aşamasında ve yemeğin yarışma komisyonuna tesliminde temizlik ve hijyen kurallarına uymaları gerekmektedir.

8- Yarışmaya katılan kişiler hazırladıkları yemeğin video kaydının, fotoğraflarının ve reçetesinin; Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yarışma esnasında veya sonrasında çekilecek olan fotoğrafların tüm telif haklarını Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne vermiş sayılır.

9- Yarışmacılar yemeklerin jüri üyesine sunumu için herhangi bir sunum malzemesi (tabak, kaşık vb.) getirmeyecek, sunum malzemesi müdürlüğümüz tarafından ayarlanacaktır.

10- Yarışma alanında yemeklerin ısıtılması için gerekli önlemler Müdürlüğümüz tarafından alınacaktır.

11- Yarışma sonucunda 1.’lere tam altın, 2.’lere yarım altın, 3.’lere çeyrek altın ödül olarak verilecektir.

12- Komisyon kararları kesindir, itiraz edilemez ve değiştirilemez.

13- Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yarışma öncesinde yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik yapılması halinde kurum web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacaktır.

14- Yarışmaya katılan kişiler şartnameyi kabul etmiş sayılır.

Söz konusu yarışma 25 Mayıs 2023 Perşembe günü Van Kalesinde bulunan Eski Van önünde yapılacak.

Yarışmaya en fazla 30 yemek kabul edilecek.

Yarışmacılar kayıt yaptırma tarihleri ve saatine göre belirlenecek. Yarışmaya kayıt yapan ilk otuz katılımcı yarışmaya katılmaya hak kazanmış sayılacak.Ramazan Çetin