İpekyolu ilçesindeki Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören Derin Karoğlu ve Ahmet Eren Vural, TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılmak için proje hazırlamaya karar verdi.

Kimya öğretmeni Rahel Yıldırım'ın danışmanlığında çalışma yürüten öğrenciler, literatür taramasının ardından Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koruma altındaki Van kedilerinin tüylerini toplayarak araştırma yaptı.

Öğrenciler, okulun kimya laboratuvarında mercek altına aldıkları kedi tüylerinde, su kullanarak hidrotermal yöntemle antioksidan aktiviteye sahip kuantum noktalar elde etti.

Altı ay süren çalışmanın ardından sentezledikleri kuantum noktalarının turunçgillerden 4 kat daha aktif olduğunu tespit eden öğrencilerin "Van Kedisinin Atık Tüylerinden Elde Edilen Kuantum Noktaların DPPH Analiz Yöntemiyle Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi" ismini verdikleri proje, 24-27 Mart'ta Batman'da yapılan TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında kimya alanında bölge ikincisi oldu.

Kimya öğretmeni Yıldırım, AA muhabirine, öğrencilerinin altı boyunca yoğun ve özveriyle çalıştığını söyledi.

Projeyle amaçlarının atıkların değerlendirilip sürdürebilirliğini sağlamak olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Son yıllarda kuantum noktaları ve kavramları çok önemli. Öğrencilerimizle bu kuantum çalışmasına adım atmış olduk. Çocuklar yalnızca su ve atık Van kedisi tüyünü kullanarak bu çalışmayı gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz çalışmaların sonucunda bildiğimiz meyvelerden 4, 5 kat daha fazla antioksidana sahip çözelti elde ettiler. Çalışmalarımızın gıda takviyesi olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Amaç bir atığın değerlendirilmesi ve sürdürebilirliğinin sağlanması."

UNESCO'nun 2025'i Dünya Kuantum Bilimi ve Kuantum Teknolojileri Yılı olarak ilan ettiğini hatırlatan 9. sınıf öğrencisi Karoğlu ise "Kuantum noktaları pek çok özelliğe sahip. Günümüzde antioksidanlar çok önemli maddelerdir. Alzheimer ve kanser hastalıklarında çok sık görülmekte. Antioksidanlar, kanser ve diğer hastalıklarda karşımıza çıkan serbest radikallere karşı korur. Biz de çalışmamızda elde ettiğimiz verilerle doğal antioksidan olan portakal ve limon kabuğuyla kıyaslandığında 4 kat daha fazla antioksidana sahip kuantum noktalar elde ettik." dedi.

Projede koruma altındaki Van kedisine de dikkat çekmek istediklerini ifade eden Vural da "Projemizin başlangıcında literatür taraması, hipotez öne sürme ve destekleyici veriler kullandık. Çalışmalarımızın sonucunda TÜBİTAK yarışmasına katıldık. Bölgede kimya alanında ikinci olduk. Bundan sonraki hedefimiz elde ettiğimiz antioksidanları gıda takviyesine çevirerek hastalıkların önlenmesinde kullanmak." diye konuştu.