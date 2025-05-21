Araç muayene hizmetlerinde önemli bir özelleştirme süreci tamamlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, birinci ve ikinci bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı, yapılan ihaleler sonucunda toplam 1,72 milyar TL bedelle MOI Ortak Girişim Grubu’na devredildi.

20 YILLIK İMTİYAZ HAKKI VERİLDİ

Karara göre, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayan hizmetlerin imtiyaz hakkı, özelleştirme yöntemiyle 20 yıl süreyle özel sektöre devredildi.

İhale sonuçlarına göre:

1. Bölge araç muayene hizmetleri için 830 milyon TL,

2. Bölge araç muayene hizmetleri için ise 890 milyon TL teklif sunan MOI Ortak Girişim Grubu, en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı.

Bu karar doğrultusunda, söz konusu bölgelerdeki araç muayene istasyonlarının kurulumu, gerekli bakım çalışmaları ve hizmet süreçleri artık MOI Ortak Girişim Grubu tarafından yürütülecek.