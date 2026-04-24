Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre, Katma Değer Vergisi (KDV) faal mükellef sayılarının illere göre dağılımı açıklandı. Raporda Türkiye genelindeki güncel mükellef sayılarına yer verilirken, Van’daki KDV faal mükellef sayısına ilişkin veriler de paylaşıldı.

Van’da KDV faal mükellef sayısı 2026 yılının ilk çeyreğinde 446 artış gösterdi. 2025 yılsonu verilerine göre 31 bin 151 olan KDV faal mükellef sayısı, 2026 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 31 bin 597’ye yükseldi. Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan üç aylık süreçte kentteki KDV faal mükellef sayısında yaklaşık yüzde 1,43 oranında artış kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi verilerine göre Van, 2026 yılının ilk çeyreğinde KDV faal mükellef sayısı en fazla artan il oldu. Aynı dönemde bölgede en fazla KDV faal mükellef sayısına sahip il de Van olarak kaydedildi. Van’ı sırasıyla Malatya, Erzurum ve Elazığ izledi.

Türkiye genelinde ise en fazla KDV faal mükellef sayısına sahip il 1 milyon 103 bin 503 ile İstanbul olurken, bin 780 KDV faal mükellef sayısı ile Ardahan son sırada yer aldı.