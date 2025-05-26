Van Ticaret ve Sanayı Odası (VANTSO) öncülüğünde bu yıl altıncısı düzenlenecek olan “Dünya Kahvaltı Günü” çeşitli etkinliklerle Muradiye Şelalesinde kutlanacak.

1 Haziran’da başlayacak olan "Dünya Kahvaltı Günü” etkinliği kahvaltı severleri bir araya getirecek.

Sözcü TV’de gerçekleştirilen bir yayında moderatör ve konuşmacılar arasında Van Kahvaltısına atıf yapıldı.

Vergi Uzmanı ve Yazar Ozan Bingöl, Moderatör Özlem Gürses, Ekonomist Dr. Murat Kubilay arasında Van kahvaltısı üzerine kısa süreli bir sohbet gerçekleştirildi.

Dünya Kahvaltı Günü vesilesi ile Van’dan davet aldığını belirten Vergi Uzmanı ve Yazar Ozan Bingöl; "Sabah yayına gelirken Van’dan bir davet almıştım, onu burada paylaşayım. Ben de yeni öğrendim UNESCO listesinde bir kahvaltı günü varmış. UNESCO listesine girmiş Van Kahvaltısı ve Haziran’ın ilk Pazar günü Van kahvaltı günüymüş, Van’da böyle bir şenlik yapılıyor. 1 Haziran’da herkesi Van’a bekliyoruz. Belki Ankara’da fırsat bulamadığımız kahvaltıyı Van’da yaparız.” ifadelerine yer verdi.

Sözcü TV moderatörü Özlem Gürses ise 1 Haziran’da Van’da kahvaltı yapacağını belirtirken; "Şu an ajandama bakıyorum. Yayınlar ve çekimler oluyor. 1 Haziran’da boşsam ve boşum şu anda ajandama yazıyorum. Van’da kahvaltı diye ve koşarak geliyorum" şeklinde konuştu.

Van’da otlu peynir yiyeceğini aktaran Ekonomist Dr.Murat Kubilay; "Van’a gidelim. Van Otlu peyniri yeriz. Küçük de bir reklam yapmış olalım” dedi.

VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise bu yayını sosyal medya hesabından paylaştı.