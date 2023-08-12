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Wanhaber / Özel

Van’ın çiçeği burnunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, dün itibari ile görevine başladı.

İlk olarak Vali Ozan Balcı’yı makamında ziyaret eden Müdür Aras, ardından eğitime ilişkin ilk mesajını paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aras, ilk mesajında; eğitim çıtasını Van’ın hak ettiği seviyeye yükseltmenin en büyük gayesi olacağına vurgu yaptı.

“DOĞU’NUN İNCİSİ VAN’A KAVUŞMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİM”

Müdür Aras, yaptığı açıklamada, “Yüce Rabbimin takdiri ve Sayın Bakanımızın tensip ve teveccühüyle şahsıma tevdi edilen Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü vazifesine bugün itibariyle Bismillah diyerek başlamış bulunuyoruz. 15 yıl aradan sonra çocukluğumun, öğrenciliğimin ve vazife hayatımın en güzel yıllarının geçtiği ‘Doğu’nun incisi memleketim Van’a’ kavuşuyor olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Bu kıymetli vazifeyi nasip eden Allah’a hamdolsun” dedi.

“EN BÜYÜK GAYEMİZ…”

Desteklerle birlikte hedefe ulaşılacağını kaydeden Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, mesajını şu ifadelerle noktaladı; “Kıymetli meslektaşlarım, yönetici, öğretmen, okul aile birliklerimiz, velilerimiz ve varlık sebebimiz olan göz aydınlıklarımız sevgili öğrencilerimiz ve tüm hemşehrilerimizle birlikte eğitim çıtamızı Van’ımızın hak ettiği seviyeye yükseltmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi köklerine bağlı, milli manevi değerlerinin farkında ve geleceğe güvenle bakan bireyler olarak yetiştirmek en büyük gayemiz olacaktır. Bu önemli vazifeyi icra ederken sizlerin desteği ve heyecanı bizi hedefimize ulaştıracaktır. Bu duygu ve hissiyatla sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, dualarınızı bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, memleketimize layıkıyla hizmet etmeyi bize nasip etsin.”

Haber: Umut Tarhan