Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Van'ın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sarı kod uyarısının verildiği Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde esmesi ön görülüyor.

UYARILAR SIRALANDI

Meteoroloji Van için toz taşınımı, kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısında da bulundu.

Meteoroloji, bölge genelinde toz taşınımının etkisini sürdüreceğini bildirerek şu bilgileri yayımladı:

“Bölge genelinde devam eden toz taşınımının etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Van ve çevre iller için kuvvetli rüzgar uyarısı yapan Meteoroloji: “Akşam saatlerine kadar Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” diye kaydetti.

Kuvvetli yağışların ulaşımda aksamalara yol açabileceğini belirten Meteoroloji, şu ifadeleri kullandı: “Hakkari, Muş, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu