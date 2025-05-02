Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi birçok hastalığın tetkik ve teşhisinde kullanılabilecek yeni bir cihazı Vanlıların hizmetine sundu. Yapay destekli MR cihazı Kardiyak MR, Prostat MR ve Meme MR alanlarında tetkikler yapabilecek.

“BİRÇOK HASTALIK TETKİKİ YAPILABİLECEK”

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan paylaşımda, “Hastanemizde yapay zeka destekli dördüncü MR cihazı hizmet vermeye başlamıştır. Yeni cihaz sayesinde daha çok hastaya hizmet vermenin yanı sıra Kardiyak MR, Prostat MR ve Meme MR gibi özellikle tetkikler de yapılabilecektir.” denildi.