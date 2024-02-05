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Van’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın beraberinde getirebileceği olumsuzluklara dikkat çeken Van Valiliği, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Van Valiliği, yaptığı uyarıda; “Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Van ili genelinde, rüzgarın güney batılı yönlerden (Lodos) kuvvetli şekilde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerine kadar ilimizde etkili olacağı tahmin edilmektedir” bilgisine yer verdi.

Kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara da dikkat çeken Van Valiliği, “Kuvvetli rüzgarla birlikte kar savrulması ve sürüklenmesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, soba zehirlenmesi, çığ tehlikesi, bölgenin yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Karabet, Kurubaş, Güzeldere, Tendürek) tipi nedeniyle ulaşımda akşama, Van gölünde deniz yolu ulaşımında aksama, gizli buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” diye kaydetti.