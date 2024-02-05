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Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.

ŞOFÖRÜ KONUTUNA GİTTİ ANCAK ULAŞAMADI

Edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun'un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun'a ulaşamadı. Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu.

SİLAHLA KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun'u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

GERİYE DASKIRI'DAKİ GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam'dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar'ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.