Van’da dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar yer yer etkisini gösterdi. Meteoroloji, bugün için de kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Ayrıca toz taşınımı uyarısı da yapıldı.

Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, Hakkari ve Van ili çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, bölgede toz taşınımının etkilerinin süreceğine dikkat çekerek; “Bölge genelinde devam eden toz taşınımının etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” paylaşımı yaptı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunarak; “Sabah ve akşam saatleri arasında Van ve Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” diye kaydetti.