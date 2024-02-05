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Van’ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji bugün için yaptığı değerlendirmede kar yağışlarının, Van ili güney ve kuzey ilçeleri ile Hakkari ilinde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan paylaşımda; “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması beklenmektedir. Kar yağışlarının, Van ili güney ve kuzey ilçeleri ile Hakkari ilinde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği beklenmektedir” denildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Hava durumuna bağılı olarak bazı uyarılarda da bulunuldu. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği de hatırlatıldı.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Van ili güney ve kuzey ilçeleri ile Hakkari ilinde beklenen kuvvetli kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar, görüş mesafesinde azalma, eğimi çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü paylaşımına göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

Van: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı 3

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı -1

Çaldıran: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı -4

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı 2

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Erciş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı 1

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı 2

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Muradiye: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı 0

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2