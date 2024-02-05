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İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 122. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah ve güneydeki Han Yunus olmak üzere farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenledi.

Gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Emel Hastanesi çevresinde 14 günlük kuşatma

Filistin Kızılayı da Han Yunus'ta bulunan Emel Hastanesi çevresindeki kuşatmanın 14 gündür devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.