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YKS başvuruları başladı. Birçok öğrenci sınava başvuru yapmaya hazırlanırken Van’daki bazı belediyeler, sınava girecek öğrencilerin başvuru ücretini karşılayacağını taahhüt etti.

Son olarak Çaldıran Belediyesi de, 2024 yılında YKS’ye girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretini karşılayacağını bildirdi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari; “Gençler, en büyük önceliğim. 2024 yılında üniversite sınavına girecek öğrencilerin başvuru ödemelerini yapıyoruz. Gençler, siz yeter ki isteyin, desteğimiz her zaman sizlerle olacak” paylaşımı yaptı.

Çaldıran ilçesinde YKS’ye girecek öğrencilerin, sınav başvuru ücretinin karşılanması için Çaldıran Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.