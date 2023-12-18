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WanHaber / Özel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye geneli soğuk havaların gün boyu etkisini göstermesi beklenirken, Van’da da hava eksilerde kalacak ve üşütecek.

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre; başta Van olmak üzere bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sis ve puslu olacak.

Van genelinde hava eksi derecelerde seyrederken bazı ilçelerde hava sıcaklığı eksi 10’u geçecek.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Tahmini hava durumu raporunda buzlanma ve don uyarısı ile çığ uyarısı yapan Meteoroloji şu açıklamalara yer verdi;

“Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (alaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Van’da bugün hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Parçalı Bulutlu -8 / 8 C

Başkale: Parçalı Bulutlu -7 / 0 C

Çaldıran: Parçalı Bulutlu -13 / 0 C

Çatak: Parçalı Bulutlu -5 / 5 C

Edremit: Pus -6 / 3 C

Erciş: Parçalı Bulutlu -7 / 5 C

Gevaş: Parçalı Bulutlu -5 / 2 C

Gürpınar: Parçalı Bulutlu -8 / 3 C

İpekyolu: Pus -6 / 3 C

Muradiye: Parçalı Bulutlu -8 / 4 C

Özalp: Parçalı Bulutlu -10 / -1 C

Saray: Parçalı Bulutlu -9 / 0 C

Tuşba: Pus -6 / 3 C