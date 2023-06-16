Wanhaber / Ramazan Çetin

AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Ahmet Kocak'tan oluşan Van heyeti, Ankara’da bakanlıkları ziyaret ediyor.

Kabinenin yeni üyelerine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Van heyeti, ziyaret ettikleri bakanlara Van’ın genel durumu hakkında da bilgi aktarıyor.

İçişleri Bakanlığı görevine başlayan Ali Yerlikaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Van heyeti ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı da ziyaret etti.

Van heyetinde yer alan isimler, ziyaret ettikleri bakanlara yeni görevlerinde başarı dileklerini iletirken, ilgilerinden dolayı da ilgili bakanlara teşekkür etti.