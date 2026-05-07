Yaklaşık 20 günü aşkın süredir kapalı olan yol nedeniyle mağduriyet yaşanırken, ulaşım zaman zaman sadece yaya olarak ve kısmi şekilde sağlanabiliyor.

Ulaşım hattının devre dışı kalması, Van ile Hakkari arasındaki bağlantının ne denli kırılgan olduğunu ortaya koyarken, gözler daha önce gündeme getirilen ve Gürpınar ilçesi üzerinden Norduz bölgesinden geçmesi planlanan alternatif karayoluna çevrildi.

DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Alternatif yol projesi daha önce de gündeme gelmişti. Gündeme geldiği yıllarda etüt çalışmaları yapılan güzergahın, mevcut yola kıyasla yaklaşık 70 kilometre daha kısa olacağı belirtiliyor. Planlanan hat, Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Norduz bölgesinden geçerek Hakkari’ye ulaşmayı hedefliyor.

Geçmiş yıllarda Hakkari sınırındaki Pınarca köyü ile Van tarafında Sıcaksu hattında çalışmalar başlatılmış, bazı bölgelerde altyapı hazırlıkları yapılmıştı. Ancak 2025 sonbaharında mevsimsel koşullar nedeniyle çalışmaların durdurulduğu ve henüz başlanmadığı kaydeldiliyor.

İLK ADIMLAR ATILMIŞTI

Dönemin Hakkari Valisi Ali Çelik, 2023 yılında bölgeye yaptığı ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlimizin Pınarca köyü ile Van ilimizin Sıcaksu köyü Tüzek mezrası arasındaki 6 saatlik yolculuğu 1 saate indirmek için Hakkari İl Özel İdaremizle ilk adımı attık. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün etüt çalışmalarıyla bu iradeyi daha da güçlendireceğiz. Bölgemize hayırlı olsun.” ifadelerine yer vermişti.

Yine aynı tarihte 24 Eylül 2023 tarihinde Hakkari Valiliği tarafından, “Vali/Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ilimiz Pınarca Köyü ile Van ili Sıcaksu Köyü/Tüzek Mezrası arası yol yapım çalışmalarını yerinde denetlerken, Tüzek Mezrası halkının daveti üzerine Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, AK Parti İl Başkanı Av. Zeydin Kaya ile birlikte Van ili Sıcaksu Köyü/Tüzek Mezrasına giderek bölge halkını ziyaret etti.” şeklinde açıklama yapılmıştı.

ZEYDİN KAYA: “ALTERNATİF YOL ONAYLANMIŞTIR”

AK Parti Hakkari İl Başkanı Av. Zeydin Kaya da 12 Haziran 2024 tarihinde yaptığı paylaşımda alternatif yolun onaylandığını belirterek şu ifadelere yer vermişti; “Hakkari-Van Alternatif Karayolu müjdesi… Valimiz/Belediye Başkan Vekilimiz Sn. Ali Çelik ile birlikte geçen yıldan itibaren yaptığımız girişimler sonucu; geçen yıl Özel İdare ekiplerince açılan Hakkari/Merkez/Geçitli Köyü ve Van/Gürpınar/Yalınca-Sıcaksu (Tüzek) Köyü güzergahı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Hakkari-Van alternatif yolu olarak karayolu ağına bağlanması uygun görülmüş ve onaylanmıştır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yol medeniyettir’ şiarıyla başlattığı hizmetler, Hakkari’miz için de devam etmektedir.”

TAHSİN TİMUR: “BU YOL ARTIK ZARURİ”

Bölge sakinlerinden Tahsin Timur ise alternatif yol ihtiyacına ilişkin yaptığı açıklamada, “Van–Hakkari karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yolun kapanmasıyla birlikte ‘alternatif yol’ ihtiyacı yeniden gündem gelmiştir. Söz konusu güzergah, yalnızca bugün değil geçmişte de sık sık kapanmalarla gündeme gelmiştir.

Ayrıca, fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle olası bir deprem durumunda da ulaşımın kesilme riski oldukça yüksektir. Bu nedenle Hakkâri ilimiz için alternatif bir yolun yapılması artık zaruri hale gelmiştir. Alternatif yol konusu yeni olmayıp, 1970’li yıllarda dahi gündeme gelmiş ve bu doğrultuda etüt çalışmaları yapılmıştır.

Planlanan güzergahın, halihazırda kullanılan yola kıyasla yaklaşık 70 kilometre daha kısa olduğu bilinmektedir. Söz konusu yolun Norduz bölgesinden geçmesi planlanmış; o dönemde bu doğrultuda bazı altyapı hazırlıkları yapılmış ve Kuşdağı köyünde bugün hala mevcut olan menfezler inşa edilmiştir.” dedi.

“NORDUZ BÖLGESİNİN YENİDEN CANLANMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ”

Timur, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Bu yolun tamamlanması, yalnızca ulaşım açısından değil, aynı zamanda Norduz bölgesinin yeniden canlanması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bölge halkının köylerine dönüşünü teşvik edecek, yerleşimin ve ekonomik faaliyetlerin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu önemli konunun yeniden değerlendirilerek yol yapım sürecinin hızlandırılması hususunda gösterilecek hassasiyet ve katkı, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.”

GÖZLER YENİDEN BU PROJEDE

Van–Hakkari karayolunun kapalı olmasıyla birlikte alternatif yol ihtiyacı bir kez daha gündeme gelirken, bölge halkı hem ulaşımın kesintisiz sağlanması hem de ekonomik kalkınmanın desteklenmesi adına alternatif yol projesinin tamamlanmasını istiyor.