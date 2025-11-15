Okul yönetiminin talebi üzerine başlatılan çalışma kapsamında öğrenciler, sınıf koridorları, oyun alanları ve ortak kullanım noktalarını çocukların ilgisini çekecek şekilde yeniden tasarladı. Hayvan figürleri, alfabe karakterleri, doğa temalı çizimler ve temel eğitim unsurlarının yer aldığı resimlerle duvarlar, hem eğlenceli hem öğretici bir görünüme kavuşturuldu.



Etkinliğe katılan öğrencilerin, proje sayesinde hem çocuklarla bir araya gelme fırsatı bulduğu hem de sosyal sorumluluk bilincini pekiştirdiği ifade edildi. Öğretmenler ise yapılan çalışmanın anaokulu öğrencilerinin hayal gücünü desteklediğini, okul ortamına sıcak ve motive edici bir atmosfer kazandırdığını belirtti.