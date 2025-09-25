Üçüncü Van Gurme ve Gastronomi Fuarı, 25-28 Eylül 2025 tarihleri arasında İpekyolu Expo Fuar Alanı’nda Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenleniyor. Fuar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel lezzetleri “81 İl 81 Lezzet” sloganıyla bir araya getirerek ziyaretçilere zengin bir gastronomi deneyimi sunmayı hedefliyor.

Van’ın otlu peynirinden keledoşuna, inci kefalinden yöresel tatlılarına kadar uzanan geniş mutfak kültürü, fuarda detaylı bir şekilde tanıtılırken, aynı zamanda Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılan gastronomi uzmanları ve şefler için bir buluşma noktası oluşturuyor.

Fuara, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Van Organize Sanayi Bölgesi gibi önemli kurumlar destek verirken, Balıkesir Edremit Belediyesi ve Balıkesir Edremit Kaymakamlığı da misafir il olarak katılarak kendi yöresel ürünlerini sergileme fırsatı buluyor.

Ziyaretçiler, fuar alanında kurulan stantlarda Türkiye’nin 81 ilinden gelen çeşitli tatları deneyimleyebilecek, yemek atölyelerine katılabilecek ve gastronomi uzmanlarının gerçekleştirdiği sunumları da izleyebilecek.

Takva: Van her şeyiyle lezzet hazinesi

Programın açılış konuşmalarını yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Van, asırlardır bir kültür, tarih ve medeniyet şehri, her dinin ve dilin beşiği, kardeşliğin, barışın ve sıcaklığın merkezi. Van Gölü’nün mavisi, Menua Kanalı’nın bereketi, Süphan’ın heybeti ve güneşinin sıcaklığıyla bir lezzet hazinesi. Otlu peyniri, kavurması, balı, kaymağı, keledoşu, sengeseri, ayran aşı, murtuğası ve daha yüzlerce yemeğiyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. 14 coğrafi tescilli ürünüyle gastronomi alanında önemli bir yer edinmiş.” dedi.

“81 il, 81 lezzet” mottosuyla düzenlenen fuarın, Van’ın binlerce yıllık mutfak mirasını dünyaya taşıyan bir köprü ve gastronomi turizmini ateşleyen bir meşale olduğunu dile getiren Takva, fuara katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Çetin: Kardeş şehir bağımızı güçlendirdik!

Fuarda konuşan Balıkesir Edremit TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, kardeş şehir diye nitelendirdiği Van’da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“İki yıl önce Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’na davet aldık, ilgimizi çekti, Küçükkuyu’dan geldik. Fuar harikaydı, çok iyi ağırlandık, çok mutlu olduk, tekrar gelmeye karar verdik. Geçen sene stant açtık, Balıkesir Edremit’in zeytinyağını tanıttık, Vanlılarla güzel vakit geçirdik, kardeş şehir bağımızı güçlendirdik.

Bu sene Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Belediyesi, Belediye Başkanımız Mehmet Aktaş, meclis üyelerimiz ve Edremit Körfezi Vanlılar Derneği’yle buradayız, dostluk köprüsü kurmaya geldik. 24-26 Ekim’de Balıkesir Edremit’te fuar düzenliyoruz, Van’daki dostları, oda başkanlarını, Van Ticaret Odası Başkanı’nı, şefleri bekliyoruz, birlikte yemek yapalım! Fuarın güzel ve başarılı geçmesini diliyorum.”

Bacgir: Erbil adına Van’da olmaktan mutluluk duyuyorum

Irak Erbil TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kamaran Salih Bacgir, ise yaptığı açıklamada, Van’da olmaktan ve iki ülke arasında işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bacgir, “Van’da olmaktan Irak’ı ve Erbil’i burada temsil etmekten ve ülkeler arası ilişkileri daha da iyi bir noktaya getirmekten mutluluk duyuyorum. Umuyorum ki fuar herkes için güzel geçer ve ilerisi için atılacak adımların daha da güçlü olmasına önayak olur.” şeklinde konuştu.

Balcı: Van’a katkı sağlamasını temenni ediyorum

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, fuar kapsamında yaptığı açıklamada, etkinliğin Van’a katkı sağlamasını temenni ederek, şu sözleri söyledi:

“Bu fuar, Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kültür, sanat, dostluk ve muhabbeti bir araya getiren büyük bir sofra. Komşu ülkelerden gelen dostlarımız da soframıza zenginlik kattı. Mutfak, tarih, doğa, kültür, sanat, zerafet ve dostluk demek; bir milletin hayalleri ve emeği demek. Van’da kurulan bu sofra, tarımı, çiftçiyi, alın terini ve memleket sevgisini de temsil ediyor. Fuarın, Van’ımıza, ülkemize, kültürümüze, tarım ve hayvancılığına katkı sağlamasını temenni ediyorum.”

Aynı zamanda, fuar kapsamında düzenlenen söyleşiler ve kültürel etkinlikler, Van’ın mutfak kültürünün yanı sıra turizm potansiyelini de öne çıkararak şehre ekonomik ve kültürel katkı sağlamayı amaçlıyor.