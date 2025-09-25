Olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya gelmek istedi. Bu nedenle Aslan ailesinin evine giden Sinan ve Osman Özcan kardeşler ile anneleri Bülbül Özcan silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu anne ve 2 oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bülbül Özcan ve oğullarının hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve oğullarının cansız bedenleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Aslan ailesinden 4 şüpheli gözaltına alındı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasını ardından yakınlarına teslim edilen cenazelerin, şehir merkezindeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan, devam eden gerginlik nedeniyle hem otopsi işlemlerini yapıldığı Adli Tıp Kurumu çevresinde hem de yeni bir olayın yaşanmaması için kırsal Kırkgeçit Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.