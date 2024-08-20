Van, Eylül ayı içerisinde önemli bir fuara ev sahipliği yapacak. Gastronomi alanında adından söz ettirmek isteyen Van, geçtiğimiz yıl Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) öncülüğünde Gurme ve Gastronomi Fuarı’nın ilkini gerçekleştirmişti. Fuarın ikincisi de bu yıl 12 – 15 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Özellikle Van’ın coğrafi işaret tescilli ürünleri başta olmak üzere çeşitli tatların sergileneceği fuar için hazırlıklar devam ediyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, söz konusu fuara ilişkin yaptığı paylaşımda; “Gastronomi; yemek sanatı/bilimi olarak dünyada yeni bir tutku, yeni bir trend ile turizm alanında önemli bir açılım, kazandırıcı bir destinasyon unsuruna dönüşmüştür. Şehrimizin zengin gastronomisini, mutfağını, kültürünü ikinci kez sahneliyor, dünyaya tanıtıyoruz. Katılın, sahiplenin, büyütün, fark yaratın!” ifadelerine yer verdi.

12 – 15 Eylül 2024 tarihleri arasında kapılarını açacak olan Gurme ve Gastronomi Fuarı, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

VANTSO tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’na ilişkin lansman toplantısı da bugün yapılacak ve fuara ilişkin detaylar paylaşılacak.