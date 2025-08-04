Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 2 Ağustos 2025 tarihli Sentinel-3 uydu görüntüsünü paylaşarak, göldeki kirlilik seviyesinin özellikle de yerleşim yerlerine yakın bölgelerde arttığını söyledi.

Uydu verilerine göre, gölün açık sularında klorofil-a konsantrasyonu 0,5-0,8 mg/m³ civarında seyrederken, Van ve Erciş kıyılarında bu değerin 10-15 mg/m³ gibi kritik seviyelere ulaştığını belirten Akkuş, kirlilikteki artışın arıtılmadan göle ulaşan atık suların bir sonucu olduğunu söyledi.

“KİRLİLİK ARTIŞI VAR!”

Van Gölü ekosisteminin oldukça hassas olduğunu ifade eden Akkuş, “Görseldeki kırmızılıklar, özellikle yerleşim yerlerine yakın noktalarda kirlilik artışını göstermektedir. Açıklarda klorofil a konsantrasyonu 0,5-0,8 mg/m³ civarındayken, hemen Van ve Erciş'in önünde, arıtılmadan göle ulaşan sular yüzünden, 10–15 mg/m³ gibi çok yüksek bir değere sahip. Bu durum, kıyısal bölgelerde klorofil-a konsantrasyonunun tehlikeli bir şekilde arttığını göstermektedir.” ifadelerine yer verdi.

Van’daki atık su arıtma tesislerinin daha etkin şekilde işletilmesi gerektiği aktaran Akkuş, kirliliğin bu şekilde devam etmesi halinde ekolojik dengenin geri dönülemez bir şekilde zarar görebileceğini dile getirdi.

Akkuş, paylaşımında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Van Gölü ülkemizdeki kirliliğe karşı en hassas göllerden birisidir. Bu yüzden atık su arıtma tesisleri, işletme maliyetleri düşünülmeden, etkin şekilde işletilmeli. Bu saatten sonra, Van Gölü için tek damla kirlilik bile fazla.”