Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle alan kaybederken bazı mikrobiyalitler ise su yüzeyine çıktı.

Su yüzeyine çıkan ve kırılgan bir yapıya sahip oldukları için son dönemlerde zarar görmeye başlayan mikrobiyalitler için harekete geçildi. Bu çerçevede mikrobiyalitlerin balıkçı teknelerinden ve ağlardan korunması için Van Gölü'nün birçok farklı noktasına şamandıra yerleştirildi.

“Mikrobiyalitlerin yerleri işaretlendi”

İHA muhabirine konuşan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Van Diving Dalış Okulu Eğitmeni ve Rehberi Serkan Ök, Van Gölü'nün birçok noktasına şamandıra bırakıldığını belirtti.

Bırakılan şamandıralar sayesinde mikrobiyalitlerin yerlerinin işaretlendiğini ifade eden Dalış Eğitmeni Ök, “Şamandıraların bırakıldığı bölgede balıkçıların ağ atmasını engelliyor. Suların çekilmesiyle yüzeye yakın hale gelen mikrobiyalitlere teknelerin çapmasına engel oluyor. Dalış okulu olarak Van Gölü'nde bu şekilde koruma çalışmalarını da yürütüyoruz. Öncelikli hedefimiz Van Gölü dalış turizmini geliştirmek ve gölü korumak olacaktır” dedi.

“Şamandıraların artırılması gerekiyor”

Binlerce yılda oluşan mikrobiyalitlerin kırılgan bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Ok, “Şu an önümüzde 15 metrelik bir mikrobiyalit var. Bu mikrobiyalitin 70 bin yılda oluştuğu tahmin ediliyor. 600 bin yıllık tarihi olan Van Gölü'nde bu kadar yavaş oluşan bir yapıyı korumak bizim için çok önemlidir. Bunu bütün dalgıçların görmesi gerekiyor.

Van Gölü'nün en büyük kaynağı, zemininden çıkan tatlı su kaynaklarıdır. Bu tatlı sular, aynı zamanda mikrobiyalitlerin oluşmasını sağlıyor. Mikrobiyalitlerin korunması gerektiğine inanıyoruz ve bu yüzden de şamandıraların artırılması gerekiyor. Oksijen kaynağı deniz ve göllerimizin korunması ve kirlilikten de arındırılması gerekiyor” diye konuştu.iha