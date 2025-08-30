Sporcular, Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kapsamında gölde dalış etkinliği düzenledi.

Suyun altında ve üstünde Türk bayrağı açan sporcular, bayramı heyecanla kutladı.

Dalış okulu eğitmeni Kadir Erekinci, anlamlı günde düzenledikleri etkinlik dolayısıyla öğrencileri tebrik etti.

Gölün derinliklerinde Türk bayrağı açtıklarını ifade eden Erekinci, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik bizim için gurur vesilesi oldu. Ayrıca, Van Gölü'nde son iki yıldır başlattığımız pedal board sporu bölge halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Yakın zamanda Vanlıları daha farklı ve yeni spor dallarıyla buluşturmanın gayretinde olacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."