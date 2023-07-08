Dünyanın ve Türkiye’nin ise en büyük tuzlu-sodalı gölü olan Van Gölü’nün kıyıları yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor.

Denize kıyısı olmadığı halde geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Mollakasım Plajı'nda hafta sonu yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 30-35 dereceyi bulduğu Van’daki yerli ve yabancı turistler, Tuşba Belediyesi tarafından yapılan Mollakasım Plajı'nda piknik yapıp, göle girerek serinledi.

İHA muhabirine konuşan vatandaşlar, mavi bayraklı plajın temiz ve berraklığıyla Ege ve Akdeniz plajlarını aratmadığını belirterek, herkesi Van Gölü’ne davet etti.

Van Gölü’nün serin sularında yüzmenin keyfinin yaşayan vatandaşlar, bu güzelliğe sahip çıkılması gerektiği çağrısında bulundu. Öte yandan, Van Gölü'ndeki hareketliliği gören sahil güvenlik personeli ise boğulma tehlikelerine karşı bölgede devriye atıyor.İHA