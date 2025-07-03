Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında hizmete açılan sahil yolunun havaalanı mevkiinde bulunan “I Love Van” yazısı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yenilendi.

“BÖLGEYE OLAN İLGİ ARTIYOR”

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirme, “Çalışmalar kapsamında yazının alt kısmı dekoratif mermerle kaplanırken, zamanla yıpranan üst folyo ise fosforlu malzeme ile değiştirildi. Ziyaretçilerin rahatça fotoğraf çekebilmeleri ve dinlenebilmeleri için alana saksılı ahşap oturma bankları yerleştirildi. Gece saatlerinde parlayarak dikkat çeken yeni folyo sayesinde yazı hem estetik hem de işlevsel açıdan modern bir görünüme kavuştu. Yapılan yenileme sonrası bölgeye olan ilgi daha da artarken, vatandaşlar ve ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler alındı.” denildi.

Ayrıca, sahil yolundaki düzenleme ve yenileme çalışmalar sezon boyunca devam edileceği belirtildi.